Общество

Разработан порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, включая механизм включения в этот перечень владельцев блогов и каналов. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети, в том числе состав сведений, включаемых в перечень, порядок включения таких сведений в перечень и исключения из него», - указано в проекте документа.

В частности, Роскомнадзор определил перечень сведений, который авторы каналов должны будут предоставить в ведомство. Среди них наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информация об авторе такой страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии), для российских юридических лиц - полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для иностранных граждан и лиц без гражданства перечень иной: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна проживания. Для иностранных организаций - полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.

Кроме того, авторы популярных каналов должны будут предоставить информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы/канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.

При этом сведения о наименовании персональной страницы и об указателе персональной страницы в социальной сети будут открытыми и общедоступными. Роскомнадзор будет публиковать их в реестре на своем официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня внесения таких сведений.