Общество

Молодежь Северо-Запада наименее склонна к релокации — опрос

Только 13% молодежи Северо-Западного федерального округа хотели бы релоцироваться. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В силу небольшого жизненного и профессионального опыта, а также из-за необходимости закончить обучение, молодежь до 24 лет демонстрирует готовность к переезду ради новой работы реже, чем те, кто старше. Именно молодое поколение эксперты считают «демографическим окном возможностей», готовность трудоустраивать начинающих специалистов среди работодателей растет.

Где выше всего готовность к релокации среди молодежи, работодателям из каких регионов следует более активно привлекать и удерживать местных начинающих специалистов? Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО — 22%, из Сибирского ФО — 21%.

В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.

Мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к переезду. Такая тенденция характерна для всех возрастов и регионов. В частности, релоцироваться с Дальнего Востока готовы практически 3 из 10 молодых людей в возрасте 18—24 лет, из Сибири — каждый четвертый молодой человек.