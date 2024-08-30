Общество

Педагог из Пскова стала участником форума «Таврида» в Крыму

Педагог в художественной студии из Пскова Александра Субоч прошла отбор и стала участником образовательного заезда для молодых деятелей культуры и искусства «Больше чем театр». Вместе с другими участниками псковичка изучала творческие подходы к созданию дизайна мерча и айдентики, а также разрабатывала стратегии успешного продвижения продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Образовательные заезды «Тавриды» - это культурно-просветительский формат, на котором эксперты из разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом.

На заезде, конкурсный отбор на который прошла Александра Субоч, с 12 по 18 августа работали 5 арт-школ: иммерсивного театра, дизайна мерча, театрального менеджмента, музыкального театра и пластического театра, современного танца.

«Каждый день на "Тавриде" был словно праздник. У нас было много полезных и интересных лекций от разных экспертов. На второй день у нас началась практика, где мы командами реализовывали крутые проекты! Впечатления однозначно самые лучшие. "Таврида" - это по-любви, это про мир, это про искусство. Это колоссальный опыт», - поделилась впечатлениями Александра Субоч.

Проект «Таврида.АРТ» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).