Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о играх для ребенка — польза или вред?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко поговорят о пользе и вреде игр. Для обсуждения это темы пригласили члена Псковского регионального Совета отцов, многодетного отца, директора детского творческого лагеря «Камчатка» Сергея Ремера.

Какие основополагающие и полезные для личности функции игры можно выделить, начиная с рождения? Насколько гаджеты вредны для развития ребенка? Как можно обеспечить баланс, чтобы электронные устройства не захватывали основную часть его жизни? Действительно ли компьютерные игры так вредны или, наоборот, они незаслуженно демонизированы в обществе? Об этом и многом другом — в эфире.