Общество

Великолукские общественники наметили план взаимодействия с полицией

Состоялось очередное заседание Общественного совета ОМВД России по городу Великие Луки. На повестке дня - наиболее актуальные вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности и взаимодействием между правоохранительными органами и населением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В заседании принял участие начальник отдела МВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров. С докладом о порядке рассмотрения заявлений и обращения граждан, а также о выявлении и пресечении административных правонарушений выступил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН майор полиции Владислав Щока. Он дал подробную информацию о принятых мерах по улучшению обстановки в городе и предотвращению правонарушений.

Кроме того, участники заседания обсудили проведенные акции «Каникулы с Общественным советом», «Зарядка со стражем порядка» и «Помоги пойти учиться». Были обозначены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества с населением. Общественники определили, какие еще подразделения великолукской полиции посетят в предстоящие полтора месяца для осуществления общественного контроля в рамках акции «Гражданский мониторинг». Эта акция проходит ежегодно и направлена на улучшение качества предоставляемых государственных услуг, обеспечение доступности посещения подразделений для маломобильных граждан, а также на информирование населения о деятельности органов внутренних дел в целом.

Члены совета выразили готовность продолжать активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику преступлений и формирование положительного имиджа сотрудников правоохранительных органов.

В завершение заседания председатель Общественного совета при ОМВД Великих Лук Василий Марченков подчеркнул важность дальнейшего совместного труда всех сторон для обеспечения безопасности и порядка в городе.

«Такие встречи способствуют укреплению доверия между населением и правоохранительными органами, что является основой успешной работы в области обеспечения общественной безопасности», - добавили в полиции.