Общество

В Опочке открылся IT-клуб для детей

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочке в сегодня, 6 сентября. Около 300 ребят уже изъявили желание стать участниками центра и изучать информационные технологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: газета Опочецкого муниципального округа «Красный маяк»

Новая точка притяжения для ребят, увлекающихся информационными технологиями, появилась на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На создание IT-куба из федерального бюджета было выделено более 20 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия центра образования приняли участие педагоги, школьники, студенты и жители муниципалитета. Почётным гостем стал Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

««IT-куб» — новое пространство, которое открывает большие возможности для изучения цифровых технологий и получения профессий, необходимых нашей стране. Теперь все новые технологии доступны студентам колледжа и школьникам Опочецкого муниципального округа, а также соседних муниципалитетов. Всё в центе сделано на российском программном обеспечении и оборудовании российского производства. Это событие по-настоящему радостное, и впереди у нас большие перспективы», - отметила заведующая Опочецким центром цифрового образования детей «IT-куб» Ольга Федорова и добавила, что на обучение уже записались 300 мальчиков и девочек.

В новом центре школьники и студенты будут бесплатно обучаться перспективным и востребованным направлениям IT отрасли — программированию роботов и программированию на Python, системному администрированию, основам алгоритмики и логики. Ребята освоят некоторые мобильные разработки, работу с большими данными и технологиями искусственного интеллекта, а также погрузятся в мир цифровой грамотности и кибергигиены. Здесь же будут проходить различные тематические мероприятия и встречи.

Для повышения образовательных результатов обучающихся оборудование центра также может использоваться на уроках по основным направлениям школьной программы, таких как математика, информатика и технология.

Чтобы начать занятия в IT-кубе, необходимо оформить заявку в «Навигаторе дополнительного образования Псковской области» либо заполнить заявление на обучение в самом центре.

Отметим, Опочецкий IT-куб стал четвертым подобным образовательным центром, открывшимся в Псковской области по нацпроекту. Ранее дополнительные возможности для развития детей в сфере информационных технологий появились в Пскове, Великих Луках и Печорах.