Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
заработать на Пушкине
Аграрий с джойстиком в руках
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Общество 30.08.2024 17:260 Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики 06.09.2024 18:090 Студенты юридического факультета посетили Арбитражный суд Псковской области 06.09.2024 17:470 В Опочке открылся IT-клуб для детей 06.09.2024 17:080 Интерактивную игру по станциям «Псковская грамота» провели для псковских школьник 06.09.2024 16:430 Глава Островского района посетил Свято-Введенский женский монастырь в деревне Владимирец 06.09.2024 16:100 В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров
 
 
 
Самое популярное 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Опочке открылся IT-клуб для детей

06.09.2024 17:47|ПсковКомментариев: 0

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочке в сегодня, 6 сентября. Около 300 ребят уже изъявили желание стать участниками центра и изучать информационные технологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: газета Опочецкого муниципального округа «Красный маяк»

Новая точка притяжения для ребят, увлекающихся информационными технологиями, появилась на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На создание IT-куба из федерального бюджета было выделено более 20 миллионов  рублей.

В торжественной церемонии открытия центра образования приняли участие педагоги, школьники, студенты и жители муниципалитета. Почётным гостем стал Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. 

««IT-куб»  — новое пространство, которое открывает большие возможности для изучения цифровых технологий и получения профессий, необходимых нашей стране. Теперь все новые технологии доступны студентам колледжа и школьникам Опочецкого муниципального округа, а также соседних муниципалитетов. Всё в центе сделано на российском программном обеспечении и оборудовании российского производства. Это событие по-настоящему радостное, и впереди у нас большие перспективы», - отметила заведующая Опочецким центром цифрового образования детей «IT-куб» Ольга Федорова и добавила, что на обучение уже записались 300 мальчиков и девочек.

В новом центре школьники и студенты будут бесплатно обучаться перспективным и востребованным направлениям IT отрасли — программированию роботов и программированию на Python, системному администрированию, основам алгоритмики и логики. Ребята освоят некоторые мобильные разработки, работу с большими данными и технологиями искусственного интеллекта, а также погрузятся в мир цифровой грамотности и кибергигиены. Здесь же будут проходить различные тематические мероприятия и встречи.

Для повышения образовательных результатов обучающихся оборудование центра также может использоваться на уроках по основным направлениям школьной программы, таких как математика, информатика и технология.

Чтобы начать занятия в IT-кубе, необходимо оформить заявку в «Навигаторе дополнительного образования Псковской области» либо заполнить заявление на обучение в самом центре.

Отметим, Опочецкий IT-куб стал четвертым подобным образовательным центром, открывшимся в Псковской области по нацпроекту. Ранее дополнительные возможности для развития детей в сфере информационных технологий появились в Пскове, Великих Луках и Печорах.

Теги: #регион60 #образование #Опочка #технологии #айтишники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 123 человека
06.09.2024, 18:120 На ВЭФ обсудили перспективы цифровых валют и децентрализованных платежных систем 06.09.2024, 18:090 Студенты юридического факультета посетили Арбитражный суд Псковской области 06.09.2024, 17:540 Ольга Баша: ВТБ Шанхай стал расчетным хабом между странами 06.09.2024, 17:470 В Опочке открылся IT-клуб для детей
06.09.2024, 17:270 Представители народа сето принимают участие в фестивале «Напевы северного ветра» в Петербурге 06.09.2024, 17:080 Интерактивную игру по станциям «Псковская грамота» провели для псковских школьник 06.09.2024, 16:430 Глава Островского района посетил Свято-Введенский женский монастырь в деревне Владимирец 06.09.2024, 16:230 Электронные студенческие билеты и зачетки появились на Госуслугах
06.09.2024, 16:100 В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров 06.09.2024, 16:070 Редкий гриб «синяк» нашли в Псковской области 06.09.2024, 16:000 СОЦПРОФ: Пилотное внедрение цифрового удостоверения для многодетных семей начнется с 1 октября 06.09.2024, 15:530 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО
06.09.2024, 15:520 ТОС создает контейнерную площадку на улице Петрова в Дно 06.09.2024, 15:480 Подход к ремонту дворов в Пыталово положительно оценил Александр Козловский 06.09.2024, 15:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 сентября 06.09.2024, 15:420 Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10%
06.09.2024, 15:400 Полумиллионный долг перед работниками погасил псковский завод 06.09.2024, 15:380 «Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев? 06.09.2024, 15:280 Теплая погода ждет псковичей в начале следующей недели 06.09.2024, 15:220 Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район
06.09.2024, 15:200 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами? ВИДЕО 06.09.2024, 15:190 Антропоморфную накладку нашли на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове 06.09.2024, 15:150 Три человека пострадали при столкновении двух машин на Октябрьской площади Пскова 06.09.2024, 15:140 Псковские грибники не ходят в бор из-за сильной червивости
06.09.2024, 15:090 Погрузка нефтепродуктов на железной дороге в Псковской области выросла в 1,3 раза 06.09.2024, 14:550 Десятки уток поселились на улице Венской в псковской деревне Борисовичи 06.09.2024, 14:550 «Весёлый Пушкин» из «Михайловского» отправился в Вологду 06.09.2024, 14:500 Голосование на дому организовали для псковских избирателей
06.09.2024, 14:480 Детский духовой оркестр выступит в финале псковского фестиваля «Михайловский бастион» 06.09.2024, 14:450 Депутат Госдумы встретился с активистами ТОС «Синеречье» в Красногородске 06.09.2024, 14:340 Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты 06.09.2024, 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик
06.09.2024, 14:170 Асфальт начали укладывать на площади псковского аэропорта 06.09.2024, 14:120 Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале «Серебряное ожерелье» в Петербурге 06.09.2024, 14:070 У нутрии в псковском подворье родились малыши. ВИДЕО 06.09.2024, 14:040 Почти на 400 тысяч рублей за сутки обогатились мошенники за счет псковичей
06.09.2024, 13:480 Довыборы в Псковскую городскую Думу. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2024, 13:390 Валерий Гарбузов об истоках и смысле авторитаризма 06.09.2024, 13:281 70-летие празднует бывший директор библиотеки имени Курбатова Вера Павлова 06.09.2024, 13:100 Участок Земельного переулка в Пскове перекроют до 17 сентября из-за аварийной ситуации
06.09.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о играх для ребенка — польза или вред? 06.09.2024, 13:000 Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 06.09.2024, 12:590 Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области 06.09.2024, 12:540 Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая
06.09.2024, 12:520 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего продукты из магазина 06.09.2024, 12:440 Умер бывший начальник управления образования Великих Лук Владимир Гультяев 06.09.2024, 12:370 В состязаниях среди поисково-спасательных отрядов победили Великие Луки 06.09.2024, 12:350 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?
06.09.2024, 12:310 Не унылая пора: как избавиться от апатии осенью 06.09.2024, 12:210 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 7 сентября 06.09.2024, 12:110 Столкновение двух машин на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 06.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?
06.09.2024, 11:560 55-летний водитель грузовика упал с трала и умер в Псковской области 06.09.2024, 11:530 Клиенты Сбера вложили в программу долгосрочных сбережений 35 млрд рублей 06.09.2024, 11:480 «Семейные ценности»: Игры для ребенка — польза или вред? 06.09.2024, 11:470 Автомобиль в Псковском районе съехал в кювет во время обгона под запрещающим знаком. ВИДЕО
06.09.2024, 11:420 30 общественных территорий планируют благоустроить в Псковской области в 2025 году 06.09.2024, 11:300 Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров 06.09.2024, 11:260 «На пятой передаче»: Новые требования к камерам фотовидеофиксации и страхование пассажиров такси 06.09.2024, 11:220 Мусор горел в квартире псковичей на улице Белинского
06.09.2024, 11:120 Два автомобиля столкнулись около торгового центра Fjord Plaza на Завеличье 06.09.2024, 11:010 Автомобиль Audi сгорел на дороге в псковской деревне Ваулино 06.09.2024, 10:460 В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях 06.09.2024, 10:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 21 сентября
06.09.2024, 10:370 Книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» победила во всероссийском конкурсе 06.09.2024, 10:310 Группа Linkin Park объявила о выходе нового альбома 06.09.2024, 10:290 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами? 06.09.2024, 10:270 Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме
06.09.2024, 10:201 Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов 06.09.2024, 10:080 Команда Великих Лук прошла в четвертый раунд Кубка России по футболу 06.09.2024, 10:010 Работы на Красноармейской набережной в Пскове завершают в рамках капитального ремонта 06.09.2024, 09:457 Численность женщин в России будет снижаться до 2046 года — замглавы Минтруда
06.09.2024, 09:350 В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году 06.09.2024, 09:340 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 06.09.2024, 09:300 «Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться? 06.09.2024, 09:300 В Порховском округе сгорел трактор
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru