Общество

Сотрудники облсовпрофа приняли участие в наблюдении за выборами на территории Псковской области

Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа приняли участие в наблюдении за выборами на территории Псковской области. Об этом Псковских профсоюзах.

Фото здесь и далее: облсовпроф

Центр общественного наблюдения начал работать в пятницу, 6 сентября, на выборах в Псковской области.

Он организован Общественным штабом по наблюдению за выборами на территории региона и расположен в Пскове, в офисе Общественной палаты Псковской области на улице Советской, 15а.

Центр общественного наблюдения будет работать все три дня голосования – 6, 7 и 8 сентября с 8 до 20 часов. Избиратели могут обратиться сюда с сообщениями о нарушениях в ходе процесса голосования. В центре также действует телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.

В Псковской области проходят 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

«Наблюдение за выборами в Псковской области — важная задача, в которой профсоюзы принимают непосредственное участие. Это помогает обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса. Наблюдатели следят за соблюдением законодательства, условиями голосования и защитой прав избирателей», - говорит лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.