Общество

Международный день грамотности отмечают 8 сентября

Международный день грамотности отмечают 8 сентября. Это один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Главная цель дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ, пишет Calend.ru.

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 763 млн взрослых (из них 102 млн молодых людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу.

Существует явная необходимость в развертывании программ распространения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного образования, они тоже нуждаются в особом внимании.

Международный день грамотности отмечается во всём мире. В его праздновании принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области. В этот день также присуждаются международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности в целях реализации повестки дня в области образования на период до 2030 года.

Напомним, в России и ряде других стран с целью популяризации грамотности и развития культуры грамотного письма ежегодно проводится акция «Тотальный диктант».