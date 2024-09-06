Общество

Сергей Вострецов: Мигранты нам нужны не как осеменители, а как рабочие руки

Мигранты нужны России, но только как рабочие руки. А вот в вопросе демографии они не должны заменять коренное население, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Предложение ЛДПР запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию «заслуживает особого внимания», заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Запрет предлагается установить для членов семьи иностранного гражданина, «временно прибывшего на территорию России, который является низкоквалифицированным специалистом и осуществляющим трудовую деятельность» в стране. «Это запрос наших избирателей», — заявил Васильев и добавил, что депутаты «продолжат работу над законодательным регулированием этого важного вопроса».

«Очень отрадно, что и люди такого уровня начинают всерьез задумываться об интересах своих избирателей. Мигранты нам нужны, но не как осеменители или заменители коренного населения, а как рабочие руки. Семьи их пусть остаются в их странах, куда они и отправляют заработанные в России деньги. Это их право: каждый труд должен быть оплачен, а заработанные средства каждый тратит, как хочет. Пусть за эти заработанные мигрантами в России деньги их правительства и содержат их семьи. А то получается несправедливо: деньги они отправляют к себе на родину, а социальная нагрузка за содержание их детей в детсадах и школах, а также их лечение осуществляется за счет российских трудящихся», - прокомментировал Сергей Вострецов.