Общество

Память жертв фашизма почтили в псковском СИЗО-1

Тематическое занятие для учащихся вечерней школы учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 в Пскове состоялось 8 сентября, в Международный день памяти жертв фашизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. Организовала и провела занятие классный руководитель Наталья Афанасьева. Она рассказала, что ученики посмотрели документальный фильм, посвященный памятному дню, оформили информационную композицию «Помним! Скорбим!», зажгли поминальные свечи и почтили минутой молчания память жертв фашизма.

«Нет срока давности у подобных преступлений, а наша память веками должна помнить о погибших, убитых и замученных, чтобы последующее поколение не допустило трагедии такого масштаба», - подвела итог классного часа педагог.