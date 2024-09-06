Общество

Врач о COVID-19: Избежать новой эпидемии помогут достаточно простые меры

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в период с 26 августа по 1 сентября в России наблюдался рост заболеваемости COVID-19 на 20%. За неделю на 100 тысяч населения приходилось 14,73 случая заражения, что больше, чем на предыдущей неделе. Рост заболеваемости был зафиксирован в 67 регионах страны, при этом в 18 из них этот показатель превысил средний по стране.

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева объяснила рост заболеваемости с началом осеннего сезона.

«Увеличение заболеваемости, возможно, связано с летним периодом, когда многие ездят отдыхать, с многочисленными контактами при перелетах, в поездах, на водном транспорте. Также в период массовых отпусков из-за смены климатической зоны возможны переохлаждения или перегревания, что является провоцирующим фактором для снижения иммунитета и возникновения острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19», — говорит эксперт.

Ольга Рублева продолжила, что с началом осеннего сезона повышение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будет продолжаться вместе с заболеваемостью гриппом и другими вирусными инфекциями, как это бывает каждый год, пишет RuNews24.ru.