Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как выжить в современной школе?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Начался учебный год. Отгремели радостные линейки и начались образовательные будни. И будни эти напряженные. Одной из острых проблем является дефицит кадров, который за минувший год только вырос, в связи с чем решили придумать очередную полумеру – приравнять учителей к специалистам вредных профессий – шахтерам-металлургам и другим, чей труд негативно влияет на здоровье. Судя по реакции общественности, редко кто считает этот шаг панацеей, хотя спору нет: учитель – профессия не сахар в сегодняшней России. Оттого, в том числе, и не хотят молодые люди идти в эту профессию. Нагрузка сумасшедшая, родители нервные, дети слабоуправляемые, родное министерство что ни год – добавляет хлопот: добавились «Разговоры о важном», переформатировалось ОБЖ, вновь заговорили про введение предмета «Семьеведение», курс истории по новым учебникам – тема отдельного разговора. «Вишенка на торте» – тотальный запрет мобильных в школе. Как это организовать? Как выжить в школе, когда там, как на вулкане? Что думают на этот счет родители и педагоги? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудит вместе с педагогом, историком, преподавателем, депутатом Псковской городской Думы Татьяной Пасман и другими экспертами.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.

Трансляция завершена