Общество

80 школьников ознакомились с панорамой партизанского лагеря в Стругокрасненском округе

Межрайонный семейный гражданско-патриотический форум «Сороковой бор - память партизанской славы» прошел в Стругокрасненском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД Росси по Псковской области

В форуме приняли участие около 80 школьников из разных районов Псковской области. Главная цель ежегодной встречи - воспитание гражданско-патриотических ценностей, сопричастности к героическим событиям истории России, противодействие фальсификации исторической памяти, закрепление в обществе позиций активной молодежи.

Форум является уникальной площадкой, на которой его участники смогли не только ознакомиться с существующей панорамой партизанского лагеря, созданной на месте расположения 2-ой Ленинградской партизанской бригады, но и принять участие в ее восстановлении. В программу форума также включены практические занятия курса молодого бойца и образовательные

площадки, встречи, круглые столы.

Посещать лагерь - стало традицией для сотрудников полиции. В этом году стражи порядка не отошли от нее. Перед собравшимися выступили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и МО МВД России «Стругокрасненский».

Стражи порядка подчеркнули, что нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что «модно», а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное «нет» наркотикам. Сотрудники полиции довели информацию о вреде употребления наркотиков и юридических последствиях употребления и распространения запрещенных веществ.

Дети и администрация лагеря не только поблагодарили гостей и организаторов мероприятия, но и выразили надежду, что подобная традиция на форуме будет продолжена.