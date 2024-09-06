Общество

Приставы поддержали юных псковичей, находящихся в трудной ситуации

В период акции «Собери ребенка в школу - заплати алименты» судебные приставы в Псковской области провели благотворительное мероприятие для поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

На личном приеме сотрудники дарили подарки детям: тетради, ручки, карандаши и сладость. Акция была направлена на поддержку семей, где алименты являются важным источником дохода и помогают в подготовке к учебному году.

«Судебные приставы Псковской области рекомендуют должникам-алиментщикам не забывать о своих родительских обязательствах, ведь от этого зависит счастливое детство их детей», - добавили в ведомстве.