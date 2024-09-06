Общество

Голый мужчина из «сундука» стал утренним кошмаром для матери и ребенка в Пскове

Женщина с ребенком встретила у детской областной больницы в Пскове голого мужчину, который вылез из сундука. Фотографии опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Волкова / «ВКонтакте»

По словам автора фотографий, в 7.00 она с ребенком направлялась в детскую больницу. Подходя к больнице, они услышали мужской голос, после чего последовал и образ говорящего. Голый мужчина вышел из стоящего у стен больницы ящика.

«Дядя вылез полуголый из сундучка. Сказал, сегодня выходной, и можно не шуметь. И лег спать», - поделилась женщина.

Ранее голый мужчина был замечен на площади Калинина в Великих Луках.