Общество

Легкий пар: огненное сердце бани

Легкий пар в бане – заслуга настоящей печи. Вспоминаем, как в былые годы в Гельдтовой бане дрова подкидывать начинали накануне, а первые посетители наполняли парную затемно, и выясняем, чем сейчас создают ароматный пар.

В баню затемно

Гельдтова баня существует в Пскове с конца XIX века. Во все эпохи, через которые она прошла, знатоки пара ценили печь выше всех удобств и красоты. Вот почему в баню ходили уже с семи утра на самый что ни на есть легкий пар.

До последней масштабной реставрации, окончившейся в 2023 году, пар обеспечивала большая печь на дровах.

«Истопники топили баню накануне с девяти часов вечера, без сна и отдыха подкидывая саженные двора в печь. Так к шести утра каменка была уже готова, - о таком распорядке писали местные газеты в 1990-е годы. - Авторитетные парильщики утверждают, что лучший пар утром. Может быть именно поэтому азартные любители пара приходят в Гельдтову еще затемно, а открывается она с 7 утра».

Северная красавица

Но, к сожалению, время не щадит ни стены, ни тем более, такие печи. И на смену уставшей каменке пришла настоящая царь-печь. Так ее называют за немалые размеры. Для обновленной бани печь искали не абы какую – особенную.

Изготовили ее на малосерийном производстве в карельском Петрозаводске, и после доставки с немалыми хлопотами установили в самом центре бани.

Она отличается тем, что не допускает перегрева наружных поверхностей стенок печи и имеет двухконтурную конструкцию. То есть внутри огнеупорный шамотный кирпич держит температуру, а снаружи - красный кирпич не дает обжечься о стены. Воздушный карман между этими стенками способствует лучшей естественной циркуляции тепла и снижает жесткость теплового излучения.

Теперь ее нагревают не дровами, а газом.

Современная, более экологичная печь пришлась по вкусу и истопникам, и посетителям.

Одно осталось неизменны. Как и прежде, печь топят заранее, чтобы к моменту открытия бани она была готова. После того, как температура достигнет максимума, а это 600 градусов Цельсия, газ выключают, а все шиберы закрывают. Жара от 6 тонн чугунных чушек, которыми наполнена печь, хватает еще на сутки. Пар легкий, а копоти и угара нет совсем. Теперь баня украшает берега Псковы без грязи и дыма.

Без ожогов

Для того, чтобы дышать было легко, в парной есть полноценное окошко для хорошего обмена воздуха. Полки широкие и удобные, расположены они с трех сторон, места и пара хватает всем.

По словам пар-мастеров бани, именно за счет такой новой экологичной печи они могут работать в парной без опасения за свое самочувствие. А как замечательно такая печь смотрится в обрамлении специального красного огнеупорного кирпича, который, нагреваясь, еще долго и мягко отдает тепло. И обжечься о такие кирпичные стены печи невозможно.

Еще одна особенность большой парной – коллективное арома-парение. По расписанию (каждые полтора часа) пар-мастера поддают с добавлением ароматных масел и отваров трав, работают специальными веерами. Посетители в этот момент расслабляются и максимально ощущают прелести русской парной. Все, как в старые добрые времена.

Валентина Семенова