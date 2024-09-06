Легкий пар: огненное сердце бани

Легкий пар в бане – заслуга настоящей печи. Вспоминаем, как в былые годы в Гельдтовой бане дрова подкидывать начинали накануне, а первые посетители наполняли парную затемно, и выясняем, чем сейчас создают ароматный пар.
Гельдтова баня существует в Пскове с конца XIX века. Во все эпохи, через которые она прошла, знатоки пара ценили печь выше всех удобств и красоты. Вот почему в баню ходили уже с семи утра на самый что ни на есть легкий пар.
До последней масштабной реставрации, окончившейся в 2023 году, пар обеспечивала большая печь на дровах.
Но, к сожалению, время не щадит ни стены, ни тем более, такие печи. И на смену уставшей каменке пришла настоящая царь-печь. Так ее называют за немалые размеры. Для обновленной бани печь искали не абы какую – особенную.
Изготовили ее на малосерийном производстве в карельском Петрозаводске, и после доставки с немалыми хлопотами установили в самом центре бани.
Она отличается тем, что не допускает перегрева наружных поверхностей стенок печи и имеет двухконтурную конструкцию. То есть внутри огнеупорный шамотный кирпич держит температуру, а снаружи - красный кирпич не дает обжечься о стены. Воздушный карман между этими стенками способствует лучшей естественной циркуляции тепла и снижает жесткость теплового излучения.
Современная, более экологичная печь пришлась по вкусу и истопникам, и посетителям.
Одно осталось неизменны. Как и прежде, печь топят заранее, чтобы к моменту открытия бани она была готова. После того, как температура достигнет максимума, а это 600 градусов Цельсия, газ выключают, а все шиберы закрывают. Жара от 6 тонн чугунных чушек, которыми наполнена печь, хватает еще на сутки. Пар легкий, а копоти и угара нет совсем. Теперь баня украшает берега Псковы без грязи и дыма.
Для того, чтобы дышать было легко, в парной есть полноценное окошко для хорошего обмена воздуха. Полки широкие и удобные, расположены они с трех сторон, места и пара хватает всем.
По словам пар-мастеров бани, именно за счет такой новой экологичной печи они могут работать в парной без опасения за свое самочувствие. А как замечательно такая печь смотрится в обрамлении специального красного огнеупорного кирпича, который, нагреваясь, еще долго и мягко отдает тепло. И обжечься о такие кирпичные стены печи невозможно.
Еще одна особенность большой парной – коллективное арома-парение. По расписанию (каждые полтора часа) пар-мастера поддают с добавлением ароматных масел и отваров трав, работают специальными веерами. Посетители в этот момент расслабляются и максимально ощущают прелести русской парной. Все, как в старые добрые времена.
Валентина Семенова