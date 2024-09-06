Общество

Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября

Очередная 36-я сессия Псковского областного Собрания назначена на 19 сентября – депутаты впервые соберутся на пленарное заседание после парламентских каникул. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Изменение традиционного графика обусловлено необходимостью срочной корректировки закона об областном бюджете текущего года. Также в повестку включён вопрос о назначении на должность мирового судьи, поправка в Устав области и несколько федеральных инициатив.

Парламентского часа в сентябре не будет. В планах пока лишь ноябрь – депутат Андрей Маковский выступил с инициативой заслушать на сессии информацию о том, как в регионе организована работа по сбору и утилизации ТКО.

В продолжение темы вице-спикер Александр Братчиков напомнил об общем намерении съездить после каникул на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Председатель Собрания Александр Котов идею поддержал. «Давайте проведём день на выезде и совместим посещение экотехнопарка с осмотром одного из предприятий области», - добавил спикер.