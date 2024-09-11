Общество

Жители Псковской области могут сдать оружие за вознаграждение

Региональное управление Росгвардии напоминает жителям Псковской области о возможности сдать зарегистрированное оружие за вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В соответствии с постановлением правительства Псковской области №217 от 27 июня 2024 года, право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие или боеприпасы на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения составляют от 3000 до 6000 рублей.