Общество

Псковская делегация прибыла на конкурс «Молодой профсоюзный лидер России»

Делегация Псковского областного совета профсоюзов во главе с председателем Игорем Ивановым прибыла на окружной этап всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России» всероссийской профсоюзной молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв», который проходит с 11 по 13 сентября в городе Вологда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Псковский облсовпроф в окружном этапе представят:

председатель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева;

молодой профсоюзный лидер Псковской области Валерия Ахрамович;

молодой профсоюзный лидер Псковской области Марина Колчева.

Игорь Иванов все дни участвует в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов Северо-Запада.

«Желаю успеха нашей команде в окружном этапе! Профсоюз региона представляют достойные активисты, которые проявляют инициативу, трудолюбие и стремление к развитию. Вместе мы сможем достичь высоких результатов и продемонстрировать нашу сплоченность и профессионализм. Вперёд к победам!» - говорит Игорь Иванов.