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Общество

Псковская делегация прибыла на конкурс «Молодой профсоюзный лидер России»

11.09.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковского областного совета профсоюзов во главе с председателем Игорем Ивановым прибыла на окружной этап всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России» всероссийской профсоюзной молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв», который проходит с 11 по 13 сентября в городе Вологда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Псковский облсовпроф в окружном этапе представят:

  • председатель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева;
  • молодой профсоюзный лидер Псковской области Валерия Ахрамович;
  • молодой профсоюзный лидер Псковской области Марина Колчева.

Игорь Иванов все дни участвует в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов Северо-Запада.

«Желаю успеха нашей команде в окружном этапе! Профсоюз региона представляют достойные активисты, которые проявляют инициативу, трудолюбие и стремление к развитию. Вместе мы сможем достичь высоких результатов и продемонстрировать нашу сплоченность и профессионализм. Вперёд к победам!» - говорит Игорь Иванов. 

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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