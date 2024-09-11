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Общество

Надбавки за уход к пенсиям 80-летних псковичей и инвалидов I группы назначат проактивно

11.09.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

С 2025 года будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Отделение Социального фонда России по Псковской области установит им надбавки к пенсиям в размере 1 200 рублей. В настоящее время компенсационная выплата установлена более чем 13 тысячам псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Сегодня выплаты устанавливается по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход.

«Со следующего года изменятся правила установления этой компенсационной выплаты. Отделение СФР автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется, — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.

Аналогичным образом будет преобразована выплата в размере 1200 руб. по уходу, осуществляемому иными лицами, за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы).

Напомним, эта выплата предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным гражданам, кроме родителей. С 1 января 2025 года она будет включена в состав пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 10 тысяч рублей.

«С 1 января 2025 года отделение СФР по Псковской области оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает гражданин, требующий ухода — к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе социальной). Сумма в 1200 рублей будет добавлена к фиксированной выплате. Если человек получает две пенсии, то отделение Социального фонда России по Псковской области назначит доплату к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающихся в постороннем уходе, будут продолжены до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться Отделением фонда не будут», — пояснила Наталья Мельникова.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте СФР или по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Псковской области — 8 800 200 00 98 (режим работа региональной линии — с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00, в пятницу с 8.30 до 15.30, без перерыва).

Теги: #пенсии #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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