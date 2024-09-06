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Общество

Опять двойка

11.09.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

Год другой - беда все та же. Так можно описать начало учебного процесса в школах, на долю которых выпал капремонт. Безусловное благо - тотальное обновление, которого здания не видели десятилетиями с момента постройки - вновь оборачивается сложностями. Впрочем, ничего нового. Программа была запущена в 2021 году, первые обновленные школы должны были открыть свои двери в сентябре 2022 года. Однако уже третий учебный год подряд сроки срываются. На этот раз не в привычных стенах начали занятия ученики псковских школ №2 и №23 и Пустошкинского центра образования. В чем на этот раз причина задержки, с какими трудностями сталкиваются ученики, как родители относятся к идее продолжить занятия на стройплощадке и в чем психологическая польза для детей в прохождении через «школу ремонта» - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Комплексная вина

Спокойнее всего процесс идет в Пустошке. Возможно, потому что о задержке местные власти объявили заранее.

«Еще полтора месяца назад глава района поднимал проблемы в процессе ремонта», - в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) описал пример правильного поведения в непредвиденной ситуации Армен Мнацаканян, вице-спикер областного Собрания депутатов и координатор партийного проекта капремонта.

В Пустошке вскрылась необходимость дополнительных работ, которая не была очевидна в процессе проектирования и формирования сметы.

«Увидели состояние проводки, которой тридцать два года, поэтому возникли дополнительные объемы, как и по отоплению здания», - заявил в эфире ГТРК «Псков» глава района Юрий Кравцов, когда в начале учебного года в муниципалитет приезжал депутат Госдумы Александр Козловский.

Дополнительные сметы отправили на согласование в область, а школьники сели за парты по детским садам, где завершали прошлый учебный год.

Во второй школе над навесным потолком обнаружилась дивной красоты лепнина, которую решено было восстановить.

А вот родители псковских школьников все лето слышали бодрые реляции и заверения, что к сентябрю все будет если и не окончательно готово, то уж дети вернутся за собственные парты из временных пристанищ. И только в последних числах августа официально было заявлено, что этого не произойдет.

«Мы уже с июля понимали, что в свою школу не пойдем, - говорит Ирина, мама ученика 2-ой школы. - Многие рядом живут, родители ходили мимо школы, прекрасно видели, как там идут работы».

Некоторые помещения второй школы за пару дней до начала учебного года.

«Вина в задержке срока ремонта школ в Пскове - комплексная, - констатировал в том же радиоэфире Армен Мнацаканян. - Можно винить подрядчика, но я считаю, что это упущение и местной власти, и депутатского, и родительского контроля».

Губернатор Михаил Ведерников поручил активизировать претензионную работу по отношению к подрядчикам и «задействовать в этой ситуации коллег из надзорных органов».

«Всем всё было объяснено. Это всё-таки комфорт родителей и детей, и время, которое им, возможно, придётся тратить на дорогу и объяснение с работодателями в случае опоздания. Всем всё было сказано. Не жалейте никого», - призвал глава региона.

Глава Пскова Борис Елкин, объявляя 28 августа о задержке ремонта, принес извинения и обозначил новые сроки:

«Вынужден признать, что до 1 сентября ремонт не закончится. Приношу искренние извинения педагогам, родителям и учащимся. Мы очень старались и надеялись, что к 1 сентября нам удастся завершить большую часть внутренних работ. Но, к сожалению, подрядчик нас подвел. По его словам, необходимо еще около месяца, чтобы уйти с объекта. Поручил актуализировать график, увеличить количество рабочих и строго следовать плану. День учителя мы должны отметить в новых стенах. Это будет справедливо».

«Оккупанты»

Из школы №2 дети съехали после весенних каникул. Учеников распределили по трем соседним учреждениям, плюс задействовали Дом детского творчества на Кузнецкой, куда переместились администрация и несколько классов началки. В «новых» школах дети и учителя не слились с «коренным населением». Каждому классу выделили кабинет, где дети проводят весь учебный день. То есть не они ходят по кабинетам в чужой школе, а родные учителя сменяют друг друга, мотаясь между разными школами.

В конце весны.

«Учителя, как савраски, бегают между школами, уж извините за сравнение, но я с большим сочувствием, - говорит другая мама из 2-ой школы Светлана. - Рабочего места у педагогов нет, подготовка к занятиям и внеурочной деятельности, проверка тетрадей - все из дома. 2 сентября торжественные линейки были только у 1, 9 и 11 классов. В спортзале для наших детей места не нашлось, они ходят в спортивный центр в десяти минутах. Ходят со всем скарбом, потому что в школе оставлять вещи боятся».

«Неудобно жутко, - подтверждает другая мама Ольга. - В первые недели были конфликты с «местными» учениками, те кидали нашим в след обидные фразочки, писали гадости на стенах в туалете. Наших восприняли, словно каких-то оккупантов. Неудивительно, что дети с нетерпением ждут возвращения».

И в конце лета.

Однако это все мелочи жизни. Основная претензия родителей связана с тем, что информацию о месте начала учебного года довели в последний момент. От режима учебы слишком многое зависит вне школьных стен. На какую смену договариваться с репетитором? У хороших специалистов окна расхватывают быстро, велик риск вообще остаться без помощника. Как быть со спортивными секциями и творческими кружками? На ровном месте ушло слишком много родительских нервов, а всего-то и надо было сразу по-честному сказать, как оно будет.

Сейчас родители второй школы говорят между собой о возвращении в октябре прямиком на стройплощадку. Якобы для детей подготовят в «двойке» третий этаж, пока на остальных будут продолжаться работы. Но это все со слов детей, что-то такое слышавших. Отсутствие внятной официальной информации порождает большое число слухов и вопросов.

«Как они на один этаж поместят больше тысячи человек? В две-три смены? - у еще одного родителя, папы Евгения, много вопросов, на которые с приближением октября все еще нет ответов. - Детям нужны не только кабинеты, как минимум, гардеробная, столовая, спортзал. Готовы ли они? Ладно более старшие дети, но началку обязаны кормить горячим. И, самое главное, строительную пыль не спрячешь. Я уже не говорю, что дети будут домой возвращаться под ее слоем. Но у многих аллергия. Складывается ощущение, что лишь бы отчитаться, что дети начали заниматься в своей школе, а как будут учителя и ученики, никто не подумал. Пускай бы уже учились до конца ремонта там, где начали год».

Школа ремонта

В 23-ей школе ситуация прямо противоположная. И она вызывает еще больше вопросов к происходящему со второй школой.

Ученики этой школы углубленно изучают английский язык. Однако в конце прошлого учебного года углубиться им пришлось в нюансы проведения строительных работ. Ремонт в апреле начался без отрыва от учебного процесса. Дети остались доучиваться в своем здании, куда уже вышли рабочие.

«Уверены были, что и в этом году так будет, - делится Елена, мама пятиклассника из 23-ей школы. - Тем более, под самый конец летних каникул нам на родительском собрании сказали, что дети остаются на месте, будут сидеть в одном классе, а приходить к ним будут учителя. Но одна из мам на самый верх написала жалобу, мол, как так, дети в пыли и в грязи».

В итоге даже торжественную линейку 2 сентября проводили не на школьном дворе, а у Дома офицеров. Детей распределили по четырем соседним школам.

То есть получается, что в 23-ей школе детей нельзя учить посреди стройплощадки, а во 2-ой их прямиком на нее и собираются отправить - таковы, повторимся слухи, а официально молчок, что спокойствия ситуации не добавляет.

С другой стороны, дети с Завеличья оказались в еще более подвешенном состоянии относительно внешкольных активностей - переселение состоялось в последний момент, когда обо всем уже договорились. Другая мама ученицы 23-ей школы Татьяна рассказывает, что уроки в школе совпадают с занятиями в художке, где отказались идти навстречу и переносить время занятий. В итоге девочка вынуждена прогуливать часть школьных уроков, чтобы встать за мольберт.

Урок жизни

А что дети? Насколько такая ситуация травматична для главных участников процесса? Это они на своих плечах выносят передряги, подкинутые нерасторопными взрослыми. Слушают про «оккупантов», носятся между корпусами, добираются дальше привычного, ломают устоявшийся график жизни.

Практикующий психолог Елена Григорьева заверяет: для детей такая ситуация - хороший урок того, что ради благ (дальнейшей учебы в школе с иголочки) надо потерпеть лишения.

«Мы готовим своих детей к жизни в реальном мире, - напоминает психолог, - где, к сожалению или к счастью, не все случается так, как мы хотим. К счастью, потому что это дает возможности для развития устойчивости и гибкости. И это нормально - не всегда получать то, что хочешь. Так бывает».

Елена Григорьева отмечает, то тепличные условия могут пагубно сказаться на жизнестойкости и привести к развитию таких установок личности, при которых ей все вокруг должны. В будущем подобный подход к жизни принесет мало хорошего.

Однажды в школьных коридорах дети все-таки сменят рабочих.

«Главное - помнить, ради чего претерпеваешь. Ради обновленной красивой школы, например. Ради доступного бесплатного образования. Почему-то этот момент очень часто куда-то выпадает, - настраивает специалист. - И знать, что это трудности временные. Они имеют начало и конец. Мне кажется, это самое главное, что могут дать родители детям в этой ситуации - спокойную уверенность в том, что трудности преодолимы, ремонт закончится, и будет красиво. Да еще знание о том, что кто-то для этого старается».

Действительно, в конце концов, любой ремонт заканчивается. Но только для того, чтобы начаться в другом месте. Следующие школы уже ждут своей очереди. «Всем нашим структурам, - отмечает Армен Мнацаканян. - необходимо сделать правильные выводы, чтобы такого больше не повторялось». А то исполнители на местах все никак не выучат один и тот же урок.

Юлия Магера

Фото ПЛН из соцсетей Бориса Елкина

Теги: #капремонт #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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