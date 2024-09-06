Общество

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков корректировки сметы для строительства суда в Острове

Арбитражный суд Псковской области признал законным решение управления судебного департамента в Псковской области об одностороннем отказе от исполнения контракта по корректировке проектно-сметной документации по строительству здания Островского городского суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Между ООО «Кромсервис» и управлением судебного департамента в Псковской области в апреле 2023 года был заключен контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству здания Островского городского суда в городе Острове, срок выполнения работ определили до 3 ноября 2023 года.

Из искового заявления следует, что подрядчик на протяжении срока действия контракта постоянно нарушал сроки на всех этапах исполнения контракта, согласно графику производства работ, а представленный 29 сентября 2023 проект на согласование в главгосэкспертизу не получил положительного заключения и направлен на доработку, в связи с чем управление 19 марта приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Учитывая изложенное, управление подало иск в суд о взыскании 142 365 рублей штрафа.

В свою очередь общество подало встречное требование о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта.

10 сентября односторонний отказ от исполнения контракта признан законным, с ООО «Кромсервис» взыскана сумма штрафа.