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Общество

Областной конкурс «Ветеранское подворье» стал межрегиональным

11.09.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

40 семейных хозяйств из 24 муниципалитетов Псковской области и делегация Кингисеппского района Ленинградской области – такое количество участников собрал 13-й областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Финал состоялся на центральной площади поселка Дедовичи. Открыл мероприятие спикер регионального парламента Александр Котов – областное Собрание депутатов является одним из учредителей конкурса. 

«Сегодня здесь собрались победители муниципальных этапов, но я хочу поблагодарить всех участников этого ставшего по-настоящему массовым смотра-конкурса. Дорогие ветераны, огромное вам спасибо за увлечённый труд, позитивное отношение к жизни, за тот пример, который вы подаёте молодёжи и за активное участие в общественной жизни», - обратился к ветеранам председатель Собрания. Александр Котов отметил, что конкурс, подразумевает состязательность и выбор победителя, но все хозяйства заслуживают уважения и благодарности.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на правах принимающей стороны поприветствовал всех гостей. «Мы очень постарались достойно организовать финал «Ветеранского подворья». Желаем всем удачи и надеемся, что, приехав к Дедовичи, вы также познакомитесь с нашей историей и нашими памятниками», - сказал руководитель муниципалитета.

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов напомнил, что год назад символический кубок «Ветеранского подворья» Дедовичам передал Невельский район. «Тогда губернатор поставил задачу вывести на новый уровень наш областной конкурс, и думаю, что мы эту задачу выполнили. Из регионального конкурса мы стали межрегиональным – впервые участвуют ветераны из Ленинградской области», - отметил руководитель Совета и заверил, что в следующем году приедут гости из Витебской области и псковское «Ветеранское подворье» станет международным конкурсом.   

После торжественного открытия конкурсная комиссия под председательством Александра Котова, в которую также вошли Геннадий Афанасьев, Николай Груздов, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов и представители районных ветеранских советов, осмотрели каждый из представленных стендов с продукцией и пообщались с ветеранами.

В подворье Анны Логуновой из Пустошкинского района большое хозяйство: коровы, поросята, куры, собака, кот, огород 98 соток и сад с 20 яблонями. «Всё обрабатываю, кошу своей деревенской косой, триммеры не признаю, потому как корова ест сено, траву из-под косы. Я люблю животных и берегу их», - рассказала участница конкурса. Занятия сельским хозяйством Анна Логунова совмещает с работой – после выхода на пенсию оказывает социальную помощь престарелым людям «Помогаю бабушкам, их нельзя оставлять» - поделилась Анна Логунова.

Ольга Моляренко из села Булынино много лет увлечена цветоводством – в её коллекции гладиолусов больше сотни сортов, георгинов - больше шестидесяти, а общее количество цветов приближается к тысяче. «У меня огород 40 соток, и почти всё занято цветами, потому что они украшают жизнь и радуют нас. Любимые сорта очень сложно выделить, каждый по-своему хорош», - призналась цветовод из Великолукского района.

Печорский район представил участницу в номинации «Декоративно-прикладное искусство». «Ромбики обозначают землю – это достаток, плодородие. Это очень древний вид ткачества. Пояса представлены изо льна, из хлопка, из шерсти. И орнаменты все разные», - рассказала членам конкурсной комиссии печорская мастерица Елена Михайлова, которая увлекается изготовлением тканых поясов более 20 лет.

В семье Утко-Сидорчук из деревни Родина Псковского района сельским хозяйством, как и спортом, увлечены все поколения – от пятилетней внучки до 68-летнего главы семейства. Сами делают сыр – брынзу и рикотту, творог, молоко, травяные чайные сборы. «Внук Илюша – маленький Кулибин. Всё время изобретал какие-нибудь приспособления для обработки огорода. И, в конце концов, когда ему исполнилось 10 лет, мы свои все сбережения вложили и купили настоящий мини-трактор. Он сам запахивает, борозды наезжает, сейчас копаем картошку», - рассказала бабушка Ильи.

Александр Котов обратил внимание, что почти каждая семья, участвующая в «Ветеранском подворье», передаёт любовь к аграрному труду из поколения в поколение.

Гости из Ленинградской области привезли урожай, выращенный собственными руками, а также рассказали о работе местных ветеранских организаций по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. Председатель Совета ветеранов Ленинградской области Юрий Олейник поблагодарил псковичей за приглашение и показал переходящее знамя их «Ветеранского подворья»: «Наше заксобрание его утвердило, и мы уже много лет передаём это знамя району-победителю». Александр Котов предложил перенять опыт соседей.

Победители смотра-конкурса были определены в восьми номинациях. Церемонию награждения открыл Игорь Дитрих.

«Сегодняшний финал – это кульминация конкурса, здесь представлены лучшие из лучших, но таких людей, которые любят трудиться, любят свою семью, детей и внуков, свою Родину, на нашей земле очень много», - сказал вице-спикер и вручил дипломы победителям.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес организаторов конкурса и председателей районных советов ветеранов. По многолетней традиции при поддержке областного Собрания депутатов для ветеранов будет организована поездка в Санкт-Петербург.

 

Напомним, организатором смотра-конкурса «Ветеранское подворье» выступает Псковский областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов совместно с областным Собранием депутатов и областным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Теги: #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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