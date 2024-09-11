Общество

Миллиард рублей будет ежегодно получать Псковская область на реализацию проектов в сельском хозяйстве и туризме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством президента Владимира Путина с членами правительства по реализации индивидуальных программ развития регионов. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаил Ведерников

Министр экономического развития Максим Решетников доложил, что правительство РФ сформировало проекты новых индивидуальных программ развития для регионов.

«Отдельно он отметил Псковскую область – в нашем регионе для расширения действующей экономической зоны планируется построить производственные здания под аренду резидентам, водозабор и электроподстанцию», - дополнил Михаил Ведерников.

Каждый регион, в том числе и Псковская область, будет дополнительно получать по 1 млрд рублей ежегодно на реализацию мероприятий индивидуальной программы.

Новая программа будет логично продолжать уже начатую работу в ключевых отраслях экономики – это развитие ОЭЗ «Моглино», реализация проектов в сельском хозяйстве и туризме, а также поддержка регионального Фонда развития промышленности.