Общество

Музей Победы проведет онлайн-программу к 85-летию победы на Халхин-Голе

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу к 85-летию победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Программу можно будет увидеть 15 сентября на сайте культурной площадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Изображение здесь и далее: Музей Победы

На сайте культурной площадки можно будет познакомиться с новой планшетной выставкой, посвященной этому одному из ключевых эпизодов советско-японского противостояния накануне Второй мировой войны, а также посмотреть документальный фильм «Халхин-Гол».

«15 сентября 1939 года было подписано соглашение между Советским Союзом, Монгольской Народной Республикой и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. Убедительная победа советско-монгольских войск, а также достигнутые дипломатические успехи позволили СССР обезопасить себя от вторжения Японии и войны на два фронта в годы Великой Отечественной войны. Помощь СССР МНР позволила укрепить союзные отношения между двумя странами, что сыграло важную роль в годы войны», - отметили в Музее Победы.

Онлайн-выставка рассказывает о боевых действиях у реки Халхин-Гол – причинах конфликта, ходе сражений, вкладе Г. К. Жукова в разгром японских войск, увековечивании памяти героев боев. На планшетах представлено около 50 оцифрованных материалов — это фотографии конца 1930-х годов, на которых запечатлен Г. К. Жуков, документы, карты, плакаты.

В виртуальном кинотеатре Музея Победы зрителей приглашают к просмотру документального фильма «Халхин-Гол». Советская лента режиссера Ильи Копалина создана на основе кадров сражения и посвящена победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами.