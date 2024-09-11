Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с новым соведущим

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как всегда, «соображальщики» обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Но кое-что, начиная с сегодняшнего выпуска, изменится: в составе постоянных соведущих произошла замена, и компанию Константину Калиниченко и Александру Савенко теперь составит кандидат политических наук, региональный парламентарий и партийный активист Андрей Маковский.
Темы сегодняшнего выпуска:
Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.