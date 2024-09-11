Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с новым соведущим

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как всегда, «соображальщики» обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Но кое-что, начиная с сегодняшнего выпуска, изменится: в составе постоянных соведущих произошла замена, и компанию Константину Калиниченко и Александру Савенко теперь составит кандидат политических наук, региональный парламентарий и партийный активист Андрей Маковский.

Темы сегодняшнего выпуска:

Итоги выборов. О чем свидетельствуют результаты избирательных кампаний в муниципалитетах Псковской области?

Неведомые скрепы. Что россияне понимают под традиционными ценностями и что не понимают?

Против пони нет приема. Почему власти вновь оказались бессильны против лошадниц, которые вопреки запрету катают детей в центре Пскова?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.