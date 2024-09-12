Общество

Учащимся в псковском СИЗО-1 рассказали о работе СМИ

Урок по технике передачи информации «ТАСС» провели в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

«ТАСС уполномочен заявить…» - под таким названием состоялся тематический урок с учащимися учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1, главной темой которого стала техника передачи информации. По традиции организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Как рассказала педагог, в ходе классного часа учащиеся узнали, что первое государственное информационное агентство появилось в разгар Русско-японской войны 1904-1905 годов по велению императора Николая II, а в этом году отмечает свои 120 лет. Тысячи сообщений на шести языках мира – ежедневная повестка агентства.

Во время урока был подготовлен информационный стенд, отражающий циклическую последовательность усовершенствования техники передачи информации от 1904 года до современных дней.