Общество

Латвийской семье из пяти человек псковская полиция оказала помощь в получении российского гражданства

В рамках участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников полицейские Псковской области помогли в оформлении российского гражданства семье пожилой уроженки нашей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пять человек, прибывших из Латвийской Республики, приняли присягу гражданина Российской Федерации. Россиянами стали сразу четыре поколения. Самой старшей – 72 года, а самой младшей исполнилось 5 лет.

Сотрудники полиции при содействии комитета по труду и занятости Псковской области оказали переселенцам помощь в подтверждении иностранного образования и квалификации, трудоустройстве, получении компенсации расходов на медицинское обследование семьи, а также в оформлении ребёнка в детский сад. На сбор необходимых бумаг ушло 3 месяца. Новоиспеченные граждане Российской Федерации поблагодарили стражей правопорядка за поддержку.

Всего за два года действия программы содействия добровольному переселению соотечественников в Псковскую область из Прибалтики прибыл и получил гражданство 171 гражданин.