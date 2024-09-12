Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» об адаптации ребенка к школе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Начало учебного года - хороший повод поговорить о том, какими навыками должен обладать ребенок, поступая в школу, как его мотивировать на эффективную учебу и не вызвать отторжение от учебного процесса, где граница между обучением и воспитанием, какими правами и обязанностями обладают в этом смысле учителя и родители и как выбрать для ребенка верный баланс между загруженностью и отдыхом.

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудят с директором псковской гимназии №29 Еленой Синевой и заведующим учебной частью Аленой Козловой.

Трансляция завершена