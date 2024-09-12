Семь человек рекомендованы на должности в судах Псковской области

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
на должность председателя Стругокрасненского районного суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Михаил Ищенко, мировой судья судебного участка №15 в границах административно-территориальной единицы «Плюсский район»;
на должность судьи Бежаницкого районного суда рекомендована Наталья Трофимова, мировой судья судебного участка №23 в границах административно-территориальной единицы «Порховский район»;
на должность судьи Великолукского городского суда рекомендована Елена Крутова, мировой судья судебного участка №2 в границах административно-территориальной единицы «Великолукский район»;
на должность судьи Невельского районного суда рекомендована Светлана Михайлова, мировой судья судебного участка №18 в границах административно-территориальной единицы «Себежский район»;
на должность мирового судьи судебного участка №21 в границах административно-территориальной единицы «Остров и Островский район» без ограничения срока полномочий рекомендована Надежда Васильева, мировой судья судебного участка №21 в границах административно-территориальной единицы «город Остров и Островский район»;
на должность мирового судьи судебного участка №33 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована Татьяна Вайверова, помощник судьи Великолукского городского суда;
на должность мирового судьи судебного участка №40 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована Виктория Барышева, юрист АО «Великие Луки банк».
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