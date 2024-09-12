Семь человек рекомендованы на должности в судах Псковской области

Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом

Камерный хор «Кант» даст в Пскове концерт-презентацию «Наша Родина — Россия»

Псковичи встретились с замгубернатора на форуме «Ладога» в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог»