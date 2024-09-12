Расписание поезда Оредеж – Дно изменится 14 сентября

В связи с необходимостью предоставления окон 14 сентября изменяется расписание движения пригородного поезда на участке Оредеж – Дно, сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Поезд № 6953:
- отправление из Оредеж в 13:55
- Заклинье 14:12-14:13
- Батецкая 14:27–14:28
- Бахарево 14:39-14:40
- Передольская 14:53-15:05
- Кчеры 15:20-15:27
- Уторгош 15:41-15:42
- Сольцы 15:59-16:00
- Куклино 16:15-16:16
- Леменка 16:31-16:32
- Гачки 16:47-16:48
- РЗД241 16:58-16:59
- прибытие в Дно 17:11.