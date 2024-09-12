Общество

Родственники посетили осужденных с примерным поведением в себежской колонии

В исправительной колонии №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района) прошел день открытых дверей для родственников осужденных, положительно характеризующихся администрацией учреждения. Близкие заключенных получили возможность ознакомиться с условиями их проживания и материально-бытовым обеспечением и задать интересующие вопросы руководству колонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Для самих отбывающих наказание встреча с родными – мера поощрения. Чтобы воспользоваться таким преимуществом, каждый из них стремится к законопослушному поведению и соблюдению требований правил внутреннего распорядка, активно участвует в жизнедеятельности учреждения», - рассказали в УФСИН.

После вводного инструктажа о правилах поведения на режимных объектах гости проследовали по запланированному маршруту, который включал в себя жилые отряды, церковь, спортивный зал, швейный участок на территории промышленной территории, столовую. Традиционно посещение продолжилось в клубе, где сами осужденные подготовили концерт.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием и разговорами по душам, заключили в ведомстве.