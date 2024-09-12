Общество

Ожирением страдают 40 млн россиян – министр Мурашко

Почти у четверти россиян зафиксировано ожирение. О цифрах в 40 млн человек с таким диагнозом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Наиболее действенным методом борьбы с нежелательными жировыми отложениями чиновник от медицины назвал профилактику. Также он привел возможные последствия ожирения, среди которых сахарный диабет второго типа и артериальная гипертония.

Неправильный образ жизни – причина ожирения в 95% случаев, по данным НМИЦ эндокринологии Минздрава. В том числе, избыток жировой ткани формируется при недостаточной физической активности.

Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева заявляет, что сахарным диабетом на настоящий момент страдают 5 млн россиян – более 7% населения. Медики полагают, что еще такому же числу уже больных диабет второго типа пока не диагностирован.