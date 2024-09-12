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Общество

Ожирением страдают 40 млн россиян – министр Мурашко

14.09.2024 21:43|ПсковКомментариев: 0

Почти у четверти россиян зафиксировано ожирение. О цифрах в 40 млн человек с таким диагнозом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Наиболее действенным методом борьбы с нежелательными жировыми отложениями чиновник от медицины назвал профилактику. Также он привел возможные последствия ожирения, среди которых сахарный диабет второго типа и артериальная гипертония.

Неправильный образ жизни – причина ожирения в 95% случаев, по данным НМИЦ эндокринологии Минздрава. В том числе, избыток жировой ткани формируется при недостаточной физической активности.

Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева заявляет, что сахарным диабетом на настоящий момент страдают 5 млн россиян – более 7% населения. Медики полагают, что еще такому же числу уже больных диабет второго типа пока не диагностирован.

Теги: #медицина #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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