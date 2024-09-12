Общество

Поезд по маршруту Мурманск – Псков запустят с 15 декабря

Поезд по маршруту Мурманск – Псков запустят с 15 декабря вместо вагонов беспересадочного сообщения поезд по этому маршруту. Он будет ходить три раза в неделю под номером 69/70. Об этом сообщил Telegram-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

Поезд будет отправляться из Мурманска в 15:20 и прибывать в Псков на следующий день в 23:25.

Из Пскова поезд будет отправляться в 1:35 и прибывать в Петрозаводск на следующий день в 10:45.

Поезд проследует через Петрозаводск и Великий Новгород

В состав поезда включат вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Минск и Мурманск – Калининград с перецепкой на станции Дно к поезду №79/80 Петербург – Калининград, который с декабря возвращается на Витебский вокзал Петербурга.

Вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Великие Луки продолжат курсировать по старой схеме в составе поездов №15/16 Москва – Мурманск и №607/608 Петербург – Великие Луки с перецепкой на Ладожском вокзале Петербурга.

«Ласточка» Псков – Петрозаводск также будет сохранена.