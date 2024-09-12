Готовим сами, как в ресторане: главный секрет фрикаделек по-шведски. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей запускает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев познакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня на столе - фрикадельки по-шведски: совет от мамы, узнаваемый вкус, привычные продукты и кулинарные лайфхаки для домашней кухни.
Евгений готов раскрыть главный секрет фрикаделек по-шведски.
«Я долго думал, что же приготовить такое интересное, - объясняет шеф свой выбор. - И, конечно же, позвонил маме. "Мама, что бы ты хотела, чтобы я приготовил для шоу?" А она такая: "Приготовь фрикадельки по-шведски с брусничным соусом и той самой подливой, которые мы всегда заказывали после похода в магазин за всякой всячиной". Так что сегодня у нас фрикадельки по-шведски».
ФРИКАДЕЛЬКИ ПО-ШВЕДСКИ
Ингредиенты на четыре персоны
Фрикадельки:
Говядина - 450 г,
Свинина - 350 г,
Лук репчатый - 1 шт.,
Чеснок - 4 зубчика,
Перец белый молотый - 1 ч. л.,
Мускатный орех молотый - ½ ч. л.,
Сухари панировочные - ½ стакана,
Яйцо - 1 шт.,
Молоко - 100 мл,
Соль - 7 г.
Соус:
Масло сливочное - 4 ст. л.,
Мука - 3 ст. л.,
Бульон мясной - 0,5 л,
Соевый соус - 40 мл,
Сливки 30% - ½ стакана,
Горчица - 1 ч. л.
Варенье:
Брусника - 350 г,
Сахар - 250 г,
Апельсиновый сок - 120 мл,
Сок лимона - 1/2 лимона.
Салат «Отрицательный»:
Яблоко - 1 шт.,
Стебель сельдерея - 1 палочка,
Орех грецкий - 2 шт.,
Сметана - 1 ст. л.,
Соль - 1 щепотка.
Посмотрев видеоролик с кухни ресторана «Лёвенъ», гурманы узнают не только способ приготовления фрикаделек, но еще и сколько соли в любые блюда добавляют профессиональные повара, какое движение помогает формировать одинаковые фрикадельки, в какой момент их приготовления начинает пахнуть печеньем и что делать на домашней кухне, чтобы доска не скользила по столу при нарезке овощей.