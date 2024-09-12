Общество

Готовим сами, как в ресторане: главный секрет фрикаделек по-шведски. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей запускает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев познакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня на столе - фрикадельки по-шведски: совет от мамы, узнаваемый вкус, привычные продукты и кулинарные лайфхаки для домашней кухни.

Евгений готов раскрыть главный секрет фрикаделек по-шведски.

«Я долго думал, что же приготовить такое интересное, - объясняет шеф свой выбор. - И, конечно же, позвонил маме. "Мама, что бы ты хотела, чтобы я приготовил для шоу?" А она такая: "Приготовь фрикадельки по-шведски с брусничным соусом и той самой подливой, которые мы всегда заказывали после похода в магазин за всякой всячиной". Так что сегодня у нас фрикадельки по-шведски».

ФРИКАДЕЛЬКИ ПО-ШВЕДСКИ

Ингредиенты на четыре персоны

Фрикадельки:

Говядина - 450 г,

Свинина - 350 г,

Лук репчатый - 1 шт.,

Чеснок - 4 зубчика,

Перец белый молотый - 1 ч. л.,

Мускатный орех молотый - ½ ч. л.,

Сухари панировочные - ½ стакана,

Яйцо - 1 шт.,

Молоко - 100 мл,

Соль - 7 г.

Соус:

Масло сливочное - 4 ст. л.,

Мука - 3 ст. л.,

Бульон мясной - 0,5 л,

Соевый соус - 40 мл,

Сливки 30% - ½ стакана,

Горчица - 1 ч. л.

Варенье:

Брусника - 350 г,

Сахар - 250 г,

Апельсиновый сок - 120 мл,

Сок лимона - 1/2 лимона.

Салат «Отрицательный»:

Яблоко - 1 шт.,

Стебель сельдерея - 1 палочка,

Орех грецкий - 2 шт.,

Сметана - 1 ст. л.,

Соль - 1 щепотка.

Посмотрев видеоролик с кухни ресторана «Лёвенъ», гурманы узнают не только способ приготовления фрикаделек, но еще и сколько соли в любые блюда добавляют профессиональные повара, какое движение помогает формировать одинаковые фрикадельки, в какой момент их приготовления начинает пахнуть печеньем и что делать на домашней кухне, чтобы доска не скользила по столу при нарезке овощей.