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Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место

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Летняя погода в Псковской области может сохраниться до конца сентября

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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова: ИПСЭР будет продолжена: миллиард на сельское хозяйство и туризм получит Псковская область в следующем году;

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Середина сентября, а готовность 70% - муниципалитетам нужно ускорить подготовку к зиме;

Неделя сессий – городские и областные парламентарии выходят с каникул, начинается законотворческий сезон.

А также: почему инвесторы не берутся за дома-памятники, а учитель получает меньше продавца. В политическом блоке к ведущим присоединится Максим Костиков.