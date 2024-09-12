Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- ИПСЭР будет продолжена: миллиард на сельское хозяйство и туризм получит Псковская область в следующем году;
- Итоги ЕДГ-2024: чем завершилась политическая борьба за 2 место;
- Середина сентября, а готовность 70% - муниципалитетам нужно ускорить подготовку к зиме;
- Неделя сессий – городские и областные парламентарии выходят с каникул, начинается законотворческий сезон.
- А также: почему инвесторы не берутся за дома-памятники, а учитель получает меньше продавца.
В политическом блоке к ведущим присоединится Максим Костиков.