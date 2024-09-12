Общество

Псковским школьникам напомнили правила передвижения на велосипедах и самокатах

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактические беседы с учащимися Псковского гуманитарного лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе встречи заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Мария Винча напомнила ребятам, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, о необходимости пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле.

Особое внимание спикер уделила теме велосипедов и самокатов. Мария Винча рассказала лицеистам о недопустимости нахождения на проезжей части юных велосипедистов и детей, передвигающихся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), не достигших 14-летнего возраста. Также во время катания на велосипеде или самокате необходимо постоянно следить за дорожной обстановкой, обязательно спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

В ходе беседы ребята активно отвечали на вопросы полицейского о ПДД, каждому вручили специально разработанную Госавтоинспекцией памятку, которая будет напоминать о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.