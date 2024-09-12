Общество

Гигантомания по-псковски: необычные рекорды региона

В последние годы в Псковской области появился новый тренд – мода на рекорды. На широких празднованиях или фестивалях все время норовят одержать новую «победу»: сделать что-то самое длинное, самое большое или объемное. Сегодня посмотрим, какими гигантскими достижениями прославился регион за последнее время.

Так, в 2022 году в День российского флага на набережной реки Великой развернули самый большой по протяженности флаг России в Пскове.

Организаторы выстроили горожан, держащих над головой триколор длиной 2105 метров, от инсталляции «Россия начинается здесь» до моста 50-летия Октября.

Летом 2023 года в Псковской области зафиксировали мировой рекорд по количеству приготовленной ухи. Большая кухня развернулась тогда на фестивале «Наше море» в Гдовском районе. Всё было серьезно - оценку провел эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет. Наварили тогда 4237 литров.

Видимо, идея приготовления гигантских супов организаторам мероприятий понравилась, поэтому уже в начале лета новый суповой рекорд был поставлен на фестивале «Деревня» в Щукино Пустошкинского района. На этот раз варили щавелевый суп из 20 килограммов мяса, 20 банок щавеля, 125 литров жидкости, картофеля, моркови, яиц и прочих продуктов. Конечно, про новый рекорд не забыли, и приготовленное блюдо вошло в книгу рекордов России.

А в августе псковичи выстроились в огромную очередь в Финском парке, чтобы отведать солянку-рекордсменку. Организаторы сварили ее из 26 ингредиентов, получилось 2775 литров солянки.

Предыдущий рекорд побили почти в 10 раз. В общем, пищевые рекорды, похоже, стали фишкой Псковской области.

До этого, весной 2024 года пробовали устанавливать рекорды не по приготовлению, а по поеданию. Тогда в Пскове определили чемпиона по скоростному поеданию пельменей. Известно, что скоростное поедание - дело опасное и частенько заканчивается госпитализацией, поэтому здесь рекорд скромный. Горожанин Михаил на гастрономическом фестивале «Моя еда» тогда съел 30 пельменей (такие были условия) за 1 минуты 2 секунды.

Огородники стараются не отставать. В регионе в последние годы стало популярно выращивать что-то самое большое. Так, в этом году в деревне Кошелевицы Плюсского района вырастили огромную тыкву массой 280 кг. Владелица гиганта рассказала, что тыква сорта Atlantic Giant, более того, назвали ее «Афродита».

Любители кабачков не отстают. Размеры тут, по ряду естественных причин, не такие огромные, но тоже впечатляющие.

Юлия Богданова на своем участке в деревне Игомель Плюсского района вырастила «малыша» весом 28,5 килограммов. Кстати, имя у него тоже есть - Степан.

Вот такая мода на гигантоманию обнаружилась в Псковской области. Стоит сказать, что огромные предметы всегда привлекали внимание. В регионе они тоже стали элементом развлечения, приковывающим взгляды местных жителей и гостей города.

Ксения Журавкова