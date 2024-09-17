Общество

Делегация Пскова приняла участие в праздновании 957-летия Минска

Делегация города Пскова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 957-летию Минска. Псков представили первый заместитель главы администрации Ирина Иванова и заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Этот визит стал первым официальным после подписания соглашения о сотрудничестве с Октябрьским районом Минска в 2022 году.

В рамках программы представители Пскова участвовали в международном форуме экономического сотрудничества и посетили выставку лёгкой и пищевой промышленности. Одним из ключевых мероприятий стал визит на завод МАЗ, где обсуждались перспективы закупки спецтранспорта для нужд Пскова.

Делегация также познакомилась с работой средней школы №226 и городской клинической больницы №11, изучая опыт минских коллег в сфере образования и здравоохранения.

В завершение визита делегация возложила цветы к обелиску «Минск — город-герой» и почтила память жертв фашизма в мемориальном комплексе «Хатынь».