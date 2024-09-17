Общество

Титульная фотосессия миссис Псков-2023 состоялась в преддверии 14-го сезона конкурса

Состоялась титульная фотосессия миссис Псков-2023 и первой вице-миссис Россия-2024 — Евгении Морозовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Миссис Псков».

Фото здесь и далее: Олег Голиков

Образы для модели подобрали Марина Тращенкова и Ирина Степанова, фотосессия прошла в фотостудии Art house.

«Подготовка к новому сезону "Миссис Псков-2024" идет полным ходом. В этом году "Миссис Псков" конкурса "Миссис Россия" пройдет в 14 раз и станет одним из центральных мероприятий Года семьи», - отметили организаторы регионального конкурса.

Прием заявок на участие в кастинге «Миссис Псков-2024 продолжается.

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