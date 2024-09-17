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Общество

Федеральные льготники Псковской области могут изменить способ получения набора социальных услуг до 1 октября

17.09.2024 21:13|ПсковКомментариев: 0

Отделение Социального фонда России по Псковской области напоминает федеральным льготникам, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, что они могут выбрать форму получения набора социальных услуг (натуральную или денежную) на 2025 год, подав заявление до 1 октября текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1578 рублей 50 копеек в месяц. В том числе:

  •  лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью (денежный эквивалент — 1 215 рублей 80 копеек),
  •  путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 188 рублей 8 копеек),
  •  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 174 рубля 62 копейки).

«Если льготник хочет изменить форму получения набора услуг на 2025 год, то заявление нужно подать до 1 октября текущего года любым удобным для него способом: в личном кабинете на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или в офисе МФЦ. Если на данный момент льготника устраивает форма получения набора социальных услуг, и он не хочет её менять на следующий год, то заявление подавать не нужно», — рассказала управляющий Отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова».

Напомним, что право на набор социальных услуг имеют федеральные льготники, к которым относятся граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», участники СВО и другие. С полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг».

Источник: Псковская Лента Новостей
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