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Общество

«Зверьё моё»: Гор — пенсионер псковского УФСИН

04.10.2024 10:14|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 октября. Несколько предыдущих выпусков были посвящены собакам на службе в УФСИН России по Псковской области. На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить о тех, кто уже отдал свой долг и вышел на пенсию.

В студию пришли кинолог отдела по конвоированию Станислав Фёдоров и бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор. Трудовые будни пса позади, сегодня он наслаждается заслуженным отдыхом. Чем он отличился за время службы, и чем занимается сейчас? В чём залог успешной работы и результативных выступлений на соревнованиях? Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом, и какие характеристики важны для его четвероногого напарника? С чего начать воспитание питомца, даже если вы завели его просто для души? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

 

О раннем старте и заслугах

- Станислав, расскажите нам о вашем спутнике.

- Про него можно рассказывать бесконечно. Собака с определенным характером, выбирал под себя. Выбор был из восьми собак. Я просил у заводчика, чтобы мне прислали видео, как они работают, как они бегают. То есть, сразу проводились определенные тесты, и я по ним определял собаку, которая подойдет мне по темпераменту. И из восьми я выбрал маленького комочка, а сейчас вот такой вырос «динозавр».

- Выбирали, уже находясь на службе?

- Да, я пришел служить, и на тот момент у меня уже была немецкая овчарка. Но условием моего устройства на работу была новая собака, потому что немец работал в другом профиле. Он был просто патрульным, а требовалась патрульно-розыскная, это довольно огромная разница. Пришлось выбрать ещё одно животное, и я распылялся на две собаки.

- Чем вы занимались с Гором на службе?

- На службе, в основном, конвоированием и розыском. Мы занимались следовой работой, но больше всего нам нравился защитный раздел. Обучались охране, конвоированию, преследованию и задержанию бежавших - и это было самое крутое. Я считаю, неплохо получалось.

- К работе Гор приступил еще маленьким, какие трудности были на первых порах?

- Трудности заключались в том, что мне, повторюсь, приходилось распыляться. С одной собакой я ездил на службу, а его воспитывал. Те, кто хоть немножко разбирается в кинологии, понимают, что, когда берешь щенка, ему приходится уделять огромное количество времени. В этом была определенная сложность, но это всё рабочие моменты, я все понимал, был определенный опыт, и старался как-то нивелировать отсутствие времени. И все получилось, на самом деле, довольно просто.

- За время работы с Гором у вас немало заслуг. Расскажите о самых ярких.

- Вообще, самая первая заслуга в том, что мы с Гором нашли общий язык. Когда я начинал свой путь, многие инструкторы-кинологи говорили: «У тебя будет злая собака, людоед». Ещё щенком он был с характером, но я такого и выбирал. Мне нужна была собака, которая будет меня оберегать, охранять, выполнять определенные функции. Большая победа в том, что я сделал из него адекватную управляемую собаку. Никогда не было такого, что он кого-то покусал без команды. Вторая заслуга - это выступления. Приоткрою маленькую тайну: на первом кубке области по многоборью кинологов мы выступали, когда моей собаке было 9 месяцев. По нормативным документам к выступлениям допускаются животные в возрасте от 1 года 2 месяцев. А он был уже готов. Мы подготовили собаку, и руководство приняло решение разрешить нам выступить. Я был кандидатом на Кубок России, и нужно было посмотреть. Мы поехали на область, и уже тогда он смог конкурировать с матерыми собаками, которые по 5-6 лет на службе. По-моему, мы заняли второе место. Не выиграли, но были в призах, и нас решили отправить на Кубок России. Помню, приехал туда, глаза большие, большое количество людей - около 90 участников, есть фотографии, где они в камеру все не помещались. Смотрим, что происходит вокруг: приехали какие-то ребята на модной экипировке, чуть ли не очки тактические. Я думаю: «Куда мы вообще попали?» А старты всех уравняли, оказывается, ничего такого особенного не было. На тот момент ему уже исполнился год и два месяца, мы честно выступали и взяли одно призовое место на скоростной полосе препятствий. Сложность выполнения этого упражнения в том, что тебе нужно успевать управлять собакой. Он очень быстрый, и мне нужно быть под стать. Ты бежишь, собака бежит, и нужно успевать отдавать команду, чтобы она не вышла с колеи куда-то. Но мы справились, получили третье место, я был доволен. На следующий год мы заняли третье место в защитном разделе - нашем любимом. На фото это момент, где собака работает с фигурантом. Гор выступил выше всяких похвал. Мы бились за второе место. Но собака, взявшая «серебро», выиграла только тем, что была более крепкой. Мол, «вы крутые, но чуть поменьше, не так круто смотрелось, будете третьими». Но я все равно был доволен, третье место на Кубке России - это уровень.

- Наверное, таких успехов удалось добиться благодаря определенным навыкам, полученным вами ранее. С чего вообще началась ваша служба в УФСИН?

- Всё началось со школы. Я вообще не помышлял быть кинологом, кошатником был. Мать до сих пор смеется, говорит: «Ты как вообще? Котов наглаживал, а тут - бах, с собакой». Нас пришли агитировать поступать в Идрицкий колледж. Во мне всегда был некий альтруизм, а там звучали фразы, что-то вроде «помощь людям», «вы можете работать в органах, помогать людям, заниматься спасением людей». И у меня щелкнуло в голове, думаю, так это ж мое. И я пошел учиться, как раз там завел первую собаку. Это была та самая немецкая овчарка, про которую я говорил. С ней прошел обучение в колледже, много читал, много изучал. Мне начало нравиться, когда собака слушается, выполняет команды, стало интересно. После окончания колледжа нужно было идти в армию, и я сам пошел в военкомат. Говорю: «Ребята, у меня обученная собака, с родителями я её не оставлю. Пожалуйста, возьмите меня кинологом куда угодно, хоть на Новую Землю - только с собакой». Мне ответили: «Мы тебя услышали», - и по итогу я пошел в армию с собакой. Три года службы по контракту, очень колоссальный опыт, там я познакомился с людьми высшего уровня. Общался с вице-чемпионкой мира по IPO-FH - норматив, связанный с работой с собаками. Она приехала, на меня «камаз» знаний высыпала и сказала: «Потом разберешься». В армии я со многими познакомился, до сих пор с ребятами общаюсь. Это крутые кинологи, я их всех обожаю, потому что они всегда помогут, даже не касаемо службы, а что-то по жизни. За советом всегда можно обратиться - знаете, одна голова хорошо, а две-три лучше. Поэтому позвонишь, скажешь: «Ребят, такая ситуация, как что», - и все помогут, никто не откажет.

О жизни на «пенсии» и новых горизонтах

- Вернемся к нашему главному герою. Во время работы Гор жил с вами или на базе учреждения?

- Наверное, 70 на 30. 70% времени он проводил на службе, потому что мои жилищные условия не позволяли его постоянно забирать. Я жил в маленькой студии, где сам-то ходишь плечами натираешься, куда ещё собаку забирать. Поэтому я брал его на выходные и на зиму, когда мороз или ещё что-то.

- После выхода на пенсию почему решили забрать домой?

- Такой вопрос вообще не стоял. Это друг, мой товарищ, мы с ним много прошли, много служили, было много командировок. Я всегда знал, что, когда настанет момент, когда что-то случится (собака выйдет на пенсию, или я куда-то пойду дальше), заберу его с собой. И семья тоже знала, что собака будет со мной.

- То есть семья приняла Гора?

- Конечно. Когда я его забирал, у меня дома уже жили три маленькие собачки. И супруга привыкла: «Одной больше, одной меньше». Гор и к собакам, и к жене относится очень хорошо. Он очень управляемый, послушный и неконфликтный.

- А в содержании он не тяжелый, все-таки собака довольно крупная?

- Тут надо возвращаться к вопросам дрессировки. Понятно, что собака сложная, и людям, заводящим такую породу, нужно быть готовыми к тому, что ей нужно отдаваться. Хоть он и на пенсии, мы по-прежнему занимаемся пробежками. Я его реализую. Конечно, если собаку закрыть в вольере и ничего с ней не делать, будут хлопоты. А мы после работы постоянно отправляемся на пробежки, занятия, тренировки. Это не ушло от нас никуда. Он нагуляется, набегается, мы с ним надурачимся - и всё, мирный, как кот.

- Чем еще занимаетесь на заслуженном отдыхе?

- Мы катаемся, путешествуем. Последнее время, к сожалению, не часто, но в планах продолжать. Уже были с Гором в Москве, в Дмитрове. Он это дело любит. Фото, где Гор в очках, сделала случайный фотограф, проходившая мимо - мы как раз были в отпуске.

- А на другой фотографии те самые маленькие собачки, с которыми он живет?

- Да, это наша банда. Тогда мы поехали, по-моему, за грибами куда-то недалеко. Он взял в рот огромное полено и ходил всех гонял. Такой он смешной.

- Гор не скучает по службе?

- Честно говоря, скучает. Ему хочется драйва, потому что вектор дрессировки немного сменился. Раньше мы занимались обучением и дрессировкой на охрану, конвоирование, задержание - это драйв, драка, всё то, что нравится моей собаке. Сейчас это больше «цирковая» дрессировка, просто чтобы мозг работал. Конечно, он хочет подраться и покусаться, и мы изредка, когда приезжают к нам инструкторы из других городов, ходим на такие занятия, и он там себя реализует. Подраться он любит и умеет.

- Часто ли так происходит, что кинологи забирают своих напарников, когда те выходят на пенсию?

- На самом деле, почти всегда. Из тех, кого я знаю, все ребята забирают. Это вообще не обсуждается, потому что пропитываешься собакой, взаимодействием, и отказаться от неё - это уже какое-то предательство, что вообще исключено. Но ситуации бывают разные, и если кто-то не может забрать собаку, она передаётся хорошим людям в добрые руки.

- То есть, четвероногие пенсионеры, которых кинологи не смогли забрать себе, пристраиваются?

- Да, и потом контролируются. Кинологи и инструкторы следят, дают советы.

- С кем вы сейчас работаете? У вас есть новый напарник?

- Я перешел в стадию тренера из-за того, что у меня несколько сменился род деятельности. Но знания никуда не пропали, и я тренирую наших собак, езжу на соревнования, но уже, к огромному сожалению, в качестве судьи. Я как раз тот, кто бегает в костюме, как на фотографиях. А так мне хотелось бы, конечно, продолжать выступать, но пока пауза. Думаю, всё впереди.

- Вы сказали «к огромному сожалению», потому что тоже скучаете?

- Конечно. Я люблю кинологию, посвятил ей огромный отрезок жизни. Углублялся, разбирался, и все люди, знания просто так не прошли. Поэтому меня, конечно, распирает, хочется становиться лучше, хочется еще погонять, повыступать. Но всё впереди, думаю, вы обо мне ещё услышите.

О любви и дрессировке

- Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом, а впоследствии, возможно, и тренером?

- Наверное, слишком просто было бы сказать «любить собак». Это само собой. Вообще, я бы копнул глубже. Человек, который хочет стать кинологом, в первую очередь, должен любить природу в целом. Это важно. Кинолог 70% своего времени проводит в полях, в лесах, он не сидит в кабинете. И если человек будет относиться к природе ровно, ему будет неинтересно, вряд ли из него получится кинолог. Собаку можно любить и на диване. А когда ты где-то в полях, в грязи - вот это уровень. Второе: человек должен быть прагматичным. Дрессировка строится, как шахматы, от простого к сложному, ты должен знать, какой будет следующий шаг, а лучше три. Потому что собака, бывает, сама тебе предлагает варианты решения какого-то вопроса, и ты должен подхватить за полсекунды и развить ситуацию. Тогда дрессировка будет успешной. Третье, если говорить о мужчинах, я бы советовал заниматься физической подготовкой. Потому что ситуации бывают разные. Кинолог работает вместе с собакой, и ей иногда нужна помощь. Когда, не дай бог, какая-то нештатная ситуация, собака не работает одна, собака работает в паре с кинологом. Если кинолог окажется не подготовленный физически, пара будет работать на 50%.

- А женщины, они ведь тоже работают кинологами?

- Конечно, работают. Причем женщин в кинологии очень много, причем сильных, я видел на соревнованиях. Ну, и женщина тоже пускай бегает, тренируется.

- Какими качествами должна обладать служебная собака?

- Зависит от направления. Если брать именно мой профиль, патрульно-розыскной, то можно работать с флегматиками, со спокойными собаками, но я предпочитаю сангвиников, холериков, которые зажигаются с пол-оборота. С ними проще работать: свистни, и собака уже готова, на взводе, на старте. Эту энергию нужно направлять в нужное русло. Я предпочитаю активных собак, хотя, сколько людей, столько мнений. Для меня это собаки с хорошо развитой психикой, не трусливые ни в коем случае, которые не будут шугаться выстрела или чего-то еще. Здоровая, сильная собака. Конституция важна: мне нравятся поджарые, крепкие, сухие, как Гор. Наверное, фанаты немецких овчарок меня сейчас тапками закидают, но это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Мне поджарая собака чисто по выносливости нравится гораздо больше.

- К сожалению, наше время подходит к концу. Перейдем к рубрике «Советы для наших радиослушателей». С чего начать воспитание собаки, даже если она не служебная и не планируется как служебная?

- Есть определенное правило, я его для себя вывел. Дрессировка, начавшись однажды, не заканчивается никогда. Некоторые инструкторы говорят, что собакой надо начинать с полугода или с года заниматься - ерунда. Лучше сразу. И взяли собаку - а у самих нет знаний, сходите к кинологу, возьмите теоретические знания. И занимаемся, конечно же, с любовью. Не нужно щенка сразу муштровать, давить. Простая аналогия, чтобы люди поняли. Как с ребенком в школе бокса? Если его в 6 лет привести в бокс, никто не будет его сразу бить. Будут вырабатывать рефлексы, какие-то первичные моменты, реакции. А потом уже постепенно задачи усложняются. Тут всё то же самое.

- Что делать, если не получается сразу наладить взаимодействие? Если собака не слушается, шкодит или дома что-то портит?

- Сразу идти к инструктору, потому что много дров можно наломать. Ко мне обращались ребята, которые спустя год не понимают, что собака делает, она уже на ушах по дому бегает. Там ужас. И лучше выбирать породу, которая вам по душе и по темпераменту. Если вы любите поспать, не нужна вам малинуа. Был у нас такой случай. Показательное выступление, ко мне подошла женщина с ребенком, я как раз с Гором выступал, и спрашивает: «А где такую умную собаку можно купить?» Я подыграл ей, говорю: «На рынок сходите купите». К сожалению, люди не понимают, какой это титанический труд. Выбирайте породу по душе и по возможностям.

- Станислав, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были кинолог отдела по конвоированию Станислав Фёдоров и его пёс Гор - пенсионер УФСИН России по Псковской области. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #УФСИН #собаки #служба #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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