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Когда стоит приучать малыша самостоятельно засыпать, рассказала эксперт

Самостоятельное засыпание ребёнка означает, что он может заснуть в своей кроватке без укачивания и с минимальной помощью родителей. Когда стоит начать приучать малыша самостоятельно засыпать, рассказала консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, создатель Международного центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult.

Готовность родителей

К самостоятельному засыпанию должен быть готов не только ребенок, но и родители. Часто они просто не верят, что ребенок сможет заснуть сам, или им удобнее совместный сон. Необходима мотивация, ведь около 2-4 недель нужно вводить новые привычки здорового сна, поставить это в приоритет. Это требует ресурсов: время, силы, спокойствие. Важно, чтобы на этот период не планировались отпуск, поездки, приезд гостей, яркие события. В любом случае все получится. Это гораздо проще, чем жить в недосыпе, пишет RuNews24.Ru.

Возраст ребенка

Новорожденным обычно нужна помощь в засыпании. Кому-то нужно больше, кому-то меньше – это зависит от индивидуальных особенностей, темперамента, чувствительности. Уже в первые месяцы можно делать первые шаги в сторону самостоятельного засыпания, наладить легкое и быстрое засыпание без слез и со временем прийти к самозасыпанию по методике постепенных изменений. Быстрая методика BabySleep обычно используется после 6 месяцев.

Время укладывания

Перед тем как предлагать ребенку новый способ засыпания, нужно научиться укладывать его без сопротивления, попадать в «окно в сон». Это время, когда организм уже устал и готов к отдыху, но еще нет возбуждения и капризов от переутомления, которые мешают засыпать. Если уставшего, капризничающего ребенка лишить привычного способа расслабиться и уснуть, может быть сильный протест, и вряд ли получится достичь желаемого результата.

Инструменты расслабления

Чтобы было проще уснуть, нужно спокойное расслабленное состояние. Ребенку помогут «мостик ко сну» и «ритуал укладывания». Мостик ко сну – переход от активных, подвижных, эмоциональных игр к спокойным занятиям. Он помогает замедлиться, успокоиться, проявить признаки усталости, которые легко пропустить, если ребенок чем-то увлечен. Ритуал укладывания – это набор привычных действий в определенной последовательности перед каждым сном. Ребенок привыкает, что, когда начинается ритуал, дальше будет засыпание, и ничего другого уже не ожидает. Эти действия должны ребенка успокаивать, а не возбуждать.

Еще одна важная функция ритуала – насыщение ребенка контактом и вниманием, чтобы ему было легче справиться с расставанием. Ведь когда ребенок закрывает глаза и засыпает, он перестает чувствовать вас рядом. Важно сфокусироваться на ребенке, отложить телефон, получать удовольствие от общения с ним.

Спокойный период

Обучение самостоятельному засыпанию стоит отложить, если у ребенка плохое самочувствие, возрастной кризис развития, пик прорезывания зубов, болезнь, период адаптации в детском саду, происходят какие-то эмоциональные или стрессовые события в семье. Спокойное расслабленное состояние — это ключ к легкому засыпанию, особенно если нужно менять привычки, связанные с укладыванием.