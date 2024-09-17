Общество

Говяжий желатин из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

Ветеринарный контроль пяти тонн говяжьего желатина, следующего из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, провели на госгранице в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

В ходе документарного и физического контроля установлено несоответствие номера транспортного средства, заявленного в ветеринарном сертификате и товаросопроводительных документах, фактически выявленному при проведении ветеринарно-санитарного досмотра.

Перемещение пяти тонн говяжьего желатина по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.