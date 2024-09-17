Общество

Вечер памяти погибших сотрудников УИС прошёл в Пскове

Вечер памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС прошёл в центральной библиотеке города Пскова 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Вечер памяти был приурочен ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС, который отмечается 22 сентября. На мероприятии присутствовали при родные и близкие героев, сослуживцы, воспитанники ВПК «Зубренок», сотрудники УФСИН России по Псковской области, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России, представители ЦГБ г. Пскова, а также приглашенные гости. В Псковской области ежегодно чтится память о Герое России Алексее Ширяеве и кавалере Ордена Мужества Владиславе Байгатове, которые погибли в 2000 году при штурме села Комсомольское в Чечне.

Открывая встречу, заместитель начальника УФСИН региона Дмитрий Алексеев, выразил признательность родному брату Алексея Ширяева Эдуарду Ширяеву, вдове и сыну кавалера Владислава Байгатова Ольге и Олегу Байгатовым, а также поблагодарил за стойкость и силу духа. Он заверил, что подвиги героически ушедших бойцов спецназа «Зубр» навечно сохранятся в памяти потомков.

В рамках памятного вечера присутствующие посмотрели видеоролик с рассказами очевидцев и хрониками событий 2000-года, происходивших на Северном Кавказе. Сослуживцы поделились воспоминаниями о коллегах, а молодое поколение прочитало патриотические стихи. Память об Алексее и Владиславе увековечена в школах, в которых они учились. Представители двенадцатой и восьмой школ города Пскова Татьяна Григорьева и Софья Иванова подробно рассказали гостям об этом.

В конце мероприятия в книжный фонд центральной городской библиотеки была передана книга «Сотрудники УИС-Герои России», которая была выпущена Федеральной службой исполнения наказаний в прошлом году.

«Надеемся, это уникальное издание станет хорошим жизненным ориентиром для всех читателей нашего города», - отметил Дмитрий Алексеев, вручая книгу специалисту ЦГБ Татьяне Котовой.