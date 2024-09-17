Общество

Почти 90 % родителей школьников в Пскове помогают детям с домашними заданиями - опрос

88% родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий в Пскове: из них каждый третий признал, что делает это часто, а каждый второй — время от времени. Это выяснили в ходе опроса родителей и студентов колледжей и вузов из Пскова аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 54% родителей («Современные учебники составлены так, что иногда учащийся без помощи взрослых не в состоянии понять, что от него требуется»). 26% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 7%.



Но и с поступлением ребенка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удается избавиться от домашних заданий своих детей (мы специально опросили матерей и отцов студентов 2 курса и старше, т. к. первокурсники за первые три недели учебы могли не успеть привлечь родителей к выполнению д/з). 4 из 100 родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть — их 3%.