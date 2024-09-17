Общество

Престольный праздник отмечает Снетогорский монастырь

21 сентября престольный праздник Рождества Богородицы отмечает Снетогорский монастырь. Как сообщили в Псковской епархии, в этот день митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в соборе Рождества Богородицы.

Фото: pskov-eparhia.ru

Затем был совершен праздничный крестный ход, по окончании которого митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

В этом году Снетогорской обители исполняется 725 лет. Впервые псковские летописи упоминают о монастыре в 1299 году в связи с гибелью игумена Иоасафа и 17 монахов во время нападения на Псков рыцарей-меченосцев. В 1309 году в монастыре заложен каменный собор во имя Рождества Богородицы, завершенный в 1311 году и расписанный фресками в 1313 году.



