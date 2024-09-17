Общество

Как распознать успех, ответил актер Александр Мартынов

О вещах, которые важны для достижения успеха, рассказал актер театра и кино, резидент продюсерского центра «Инсайт люди» Александр Мартынов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что есть успех? Ради чего ты делаешь? Чтобы на "Майбахе" кататься? Или тебе это нравится настолько, что ты не можешь ничем другим заниматься, ты кайфуешь от самого процесса? Вот это самый важный маркер, критерий успеха», - сказал Александр Мартынов.

Следующий важный фактор - это понимание, «про тебя ли это», отметил актер. «Тебе это нравится, ты будешь заниматься этим, даже если ты не будешь за это получать деньги? Готов ли ты к этому? Вот это важный критерий», - подытожил он.