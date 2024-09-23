Общество

Около 300 саженцев сосны высадили в Бежаницком муниципальном округе по нацпроекту

Бежаницкий муниципальный округ присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках президентского нацпроекта «Экология», сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии Бежаницкого лесничества

Сотрудники Бежаницкого лесничества совместно со специалистами пожарного надзора высадили порядка 300 саженцев сосны. В дальнейшем по мере необходимости за посадками будет осуществляться уход.

Ранее состоялась посадка почти 12 тыс саженцев ели в деревне Сельцы Гдовского района. В этом году в акции уже приняли участие более 50 человек.

Добавим, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за пятилетний период лесовосстановление в Псковской области проведено на площади 30 тысяч гектар. Показатель этого года в размере 5,6 тыс гектар выполнен на более чем 40%. Работы по лесовосстановлению продолжаются.