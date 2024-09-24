Общество

Общественники совершили покамерный обход заключенных в великолукском СИЗО

Члены региональной Общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО-2 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Дениса Красносельского, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова, начальника СИЗО-2 Александра Степанеева члены ОНК Владимир Болдышев и Александр Савунов проверили условия содержания и материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся в СИЗО, соблюдение их прав и законных интересов.

Общественники посетили один из корпусов изолятора, где совершили покамерный обход, особо уделив внимание местам содержания женщин и несовершеннолетних. На всех объектах производились беседы с подозреваемыми и обвиняемыми на предмет наличия у них жалоб и заявлений на условия содержания, при необходимости обратившимся оказывалась правовая и консультационная помощь.

По итогу посещения великолукского СИЗО представители ОНК существенных замечаний не отметили, подчеркнув, что условия содержания соответствуют требованиям действующего законодательства, права содержащихся лиц не нарушаются.